Villa comunale di Vietri sul Mare spettacolo teatrale Le Genoveffe compagnia Teatri di Carta

C’è anche il teatro nel lungo programma estivo di “Vietri Cultura” che accompagna la calda stagione estiva. Nel cartellone di “Vietri in Scena”, martedì 24 luglio alla Villa comunale di Vietri sul Mare, si terrà lo spettacolo teatrale “Le Genoveffe – una favola amara”, della compagnia Teatri di Carta. Sette sorelle, spensierate bambine e poi adolescenti affamate di vita, si ritrovano a condividere giochi e scoperte in una casa che è nido e poi prigione. Sotto lo sguardo schiacciante di una madre ingombrante, matrona che tutto vede e tutto sa, le Genoveffe si trasformano in giovani donne pronte ad esplodere per rivendicare il proprio posto nel mondo. L’arrivo di Giacomino, il maschio più ambito dalle zitelle del paese, scompiglia la loro vita, scatenando voglie e desideri troppo a lungo repressi, una bramosia di rivalsa che infrange ogni patto di sorellanza, che abbrutisce corpi e modi, e ci ricorda che nessun bambino nasce cattivo ma è la vita a plasmarlo come vuole. Lo spettacolo, a cura delle allieve del Laboratorio di espressione teatrale della Compagnia, ha la regia di Francesco Campanile. In scena Martina Avallone, Francesca De Sanctis, Victoria Di Luccio Annachiara Fasano, Rafaela Galdi, Raffaella Lamberti e Francesca Nicolao; costumi Ro.Ca.Gi. Inizio spettacolo alle ore 21. Ingresso libero.

Teatri di Carta è una compagnia di produzione, ricerca e formazione teatrale. Nella stagione 2016/2017 ha portato in scena lo spettacolo di teatro ragazzi Io sono Malala, liberamente ispirato alla storia di Malala Yousafzai, in tournée in 21 città italiane, e nella stagione 2017/2018 Storia di una ladra di libri.

Info: Segreteria Organizzativa +39 392 0095047

Programma di Vietri in Scena

12 luglio -2 Agosto 2018

Villa Comunale –Vietri sul Mare

Giovedì 12 luglio

Coropop di Salerno

Direttore M° Ciro Caravano

Sabato 14 luglio

Rossini Renaissance “Mangiare, Amare, Cantare e Digerire…”

A cura di Filippo Morace e Rosalba Vestini

Lunedì 16 luglio

Academic Ensemble Contemporary Jazz Project

Musiche di Michael League (Snarky Puppy), Wayne Shorter, Stevie Wonder, David Foster, Cole Porter, “Dizzy” Gillespie,G.Gershwin, H. Hancock

Direttore Guglielmo Guglielmi

Martedì 17 luglio

Cleopatra

Spettacolo di danza (Studio Danza di Maria Cardamone)

Mercoledì 18 luglio

Orchestra da Camera Internazionale della Campania

Musiche di J. Pachelbel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, E. Morricone, L. Bacalov J. Strauss

Flauti solisti: Filippo Staiano, Sergio Casale Direttore e solista Veaceslav Ceaicoshi

Venerdì 20 luglio

Ragazzi di oggi

Revival dei successi degli anni 70 in poi

Lunedì 23 luglio

Sonora Junior Sax

Musiche di Khachaturian, McCoy, J. De Haan, G. Puccini, J. Tieresen, Vanni, Tozzi, P. Prado,Pooh

Direttore Domenico Luciano

Martedì 24 luglio –

LE GENOVEFFE – una favola amara

Spettacolo a cura del Laboratorio di espressione teatrale di Teatri di Carta

regia di Francesco Campanile

Venerdì 27 luglio – V

Orchestra Music Academy ”Napoli canta New York”

Un omaggio a due artisti internazionali: Frank Sinatra & Pino Daniele

Martedì 31 luglio –

(in realtà solo apparente)ⁿ liberamente tratto da: “Il povero Piero” di A. Campanile, compagnia Artenauta Teatro, drammaturgia e regia Simona Tortora

Giovedì 2 Agosto –

Orchestra Filarmonica Campana (omaggio al Maestro Giovanni Procida)

Musiche di Frederick Delius, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn

Clarinetto solista Sabato Morretta direttore Giulio Marazia

