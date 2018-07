Villa comunale di Vietri sul Mare lunedì 23 luglio Sonora Junior Sax

Sarà la Sonora Junior Sax, orchestra composta da ragazzi dai 9 ai 23 anni, tutti allievi ed ex allievi delle scuole medie ad indirizzo musicale, ad animare la serata di lunedì 23 luglio di Vietri in Scena, alla Villa comunale di Vietri sul Mare, nell’ambito del cartellone annuale di “Vietri Cultura”. L’orchestra è diretta dal maestro Domenico Luciano, i tutor-docenti sono Luigi Cioffi, Angela Colucci, Nicola De Giacomo ed Adolfo Alberto Rocco. La Sonora Junior Sax, unica nella sua formazione, formata da soli sassofoni e due percussionisti, sta riscuotendo un notevole successo di critica e di pubblico, classificandosi al primo posto al concorso mondiale svoltosi a Vienna nel 2016. Molti sono i palcoscenici che l’hanno vista protagonista tra cui Musikwerein di Vienna, Konzerthouse di Vienna, Muth di Vienna, Grosbenaw, Auditorium parco della musica di Roma, Teatro Bellini di Catania, Teatro Curci di Barletta, Teatro dell’Aquila di Fermo, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, a Fermo nell’ambito del XVIII e dal XX al XXII Stage Internazionale del Sassofono dove tra i protagonisti c’erano i Maestri M. Mazzoni, M. Marzi, M. Gerboni, L. Mlekusch, F. Martinez, Jerome Laran, F. Mondelci, al Museo di Capodimonte, al Teatro dei Piccoli per l’inaugurazione dello stesso, nella Chiesa di San Giovanni in Napoli. Si sono poi esibiti regolarmente dal V al IX stage internazionale di saxofono e musica da camera (Serino Sax Festival) dove hanno collaborato con artisti quali Attilio Berni e Marco Vanni. Il Giffoni Film Festival Experience ha patrocinato la nascita del loro primo CD dal titolo “TachiSax”. In programma Khachaturian – Masquerade; McCoy – Africa Symphony; J. De Haan – Concerto D’amore; G. Puccini – Nessun Dorma; J. Tiersen – La Noyeé; Vanni – Concert One; Vanni – The Recorder; Vivaldi-Tozzi – Gloria; Vanni – Milonga De Santiago; P. Prado – Mambo N 8; Pooh – Meadley Pooh; G.M. Ferilli – Un Amore Cosi Grande; G. Sibaldi – Allegrone Moderato.

Inizio spettacolo ore 21.00 – ingresso gratuito.

Info: Segreteria Organizzativa +39 392 0095047

Programma di Vietri in Scena

12 luglio -2 Agosto 2018

Villa Comunale –Vietri sul Mare

Giovedì 12 luglio

Coropop di Salerno

Direttore M° Ciro Caravano

Sabato 14 luglio

Rossini Renaissance “Mangiare, Amare, Cantare e Digerire…”

A cura di Filippo Morace e Rosalba Vestini

Lunedì 16 luglio

Academic Ensemble Contemporary Jazz Project

Musiche di Michael League (Snarky Puppy), Wayne Shorter, Stevie Wonder, David Foster, Cole Porter, “Dizzy” Gillespie,G.Gershwin, H. Hancock

Direttore Guglielmo Guglielmi

Martedì 17 luglio

Cleopatra

Spettacolo di danza (Studio Danza di Maria Cardamone)

Mercoledì 18 luglio

Orchestra da Camera Internazionale della Campania

Musiche di J. Pachelbel, A. Vivaldi, W. A. Mozart, E. Morricone, L. Bacalov J. Strauss

Flauti solisti: Filippo Staiano, Sergio Casale Direttore e solista Veaceslav Ceaicoshi

Venerdì 20 luglio

Ragazzi di oggi

Revival dei successi degli anni 70 in poi

Lunedì 23 luglio

Sonora Junior Sax

Musiche di Khachaturian, McCoy, J. De Haan, G. Puccini, J. Tieresen, Vanni, Tozzi, P. Prado,Pooh

Direttore Domenico Luciano

Martedì 24 luglio –

LE GENOVEFFE – una favola amara

Spettacolo a cura del Laboratorio di espressione teatrale di Teatri di Carta

regia di Francesco Campanile

Venerdì 27 luglio – V

Orchestra Music Academy ”Napoli canta New York”

Un omaggio a due artisti internazionali: Frank Sinatra & Pino Daniele

Martedì 31 luglio –

(in realtà solo apparente)ⁿ liberamente tratto da: “Il povero Piero” di A. Campanile, compagnia Artenauta Teatro, drammaturgia e regia Simona Tortora

Giovedì 2 Agosto –

Orchestra Filarmonica Campana (omaggio al Maestro Giovanni Procida)

Musiche di Frederick Delius, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn

Clarinetto solista Sabato Morretta direttore Giulio Marazia

Inizio degli spettacoli ore 21.00

INGRESSO LIBERO