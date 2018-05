A SALERNO LE FINALI NAZIONALI DI CALCIO A 5 FEMMINILE ORGANIZZATE DALLE POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE

Venerdì 1 giugno alle ore 16.00, presso la Salone dei Marmi del Comune di Salerno, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione delle finali nazionali di Calcio a 5 che si svolgeranno in città dal 31 maggio al 3 giugno organizzate dalle Polisportive Giovanili Salesiane – Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e l’ASD PGS Enzo Raso.

All’incontro interveranno il Presidente nazionale PGS Italia, Ciro Bisogno, il Presidente del Comitato provinciale PGS Salerno, Isabella Pellegrino, il Presidente dell’ASD PGS Enzo Raso, Crescenzo Milone e gli Assessori alle Politiche Giovanili, Mariarita Giordano, e all’Ambiente e Sport del Comune di Salerno, Angelo Caramanno.

Saranno inoltre presenti le squadre finaliste: Asd Turris (Pisa), Xenium (Villa San Giovanni), Cus Salerno, Enzo Raso (Salerno), Asd D’Andretta (Battipaglia), Asd Olevano (Olevano sul Tusciano).

Le gare tra le 7 squadre provenienti da Campania, Toscana, Sicilia e Calabria si disputeranno presso il Dopolavoro Ferroviario (via Dalmazia) e il Paladonbosco (c/o Oratorio Salesiano in via San Giovanni Bosco) per un totale di oltre 150 partecipanti tra atlete, allenatori, dirigenti e accompagnatori.