Salerno Guiscards, Truono e Sacco completano la rosa in vista dell’esordio in Coppa Campania 

Amiche fuori dal campo, compagne di squadra in passato e anche quest’anno con la maglia della Salerno Guiscards. Una dice dell’altra che è generosa e combattiva, l’altra l’ha etichettata intelligente e furba. Quel che conta è che entrambe sono unite dalla voglia di fare grandi cose con la maglia della società del presidente D’Andrea. Annapaola Truono e Lucia Sacco sono i due nuovi colpi di mercato della polisportiva salernitana che si sta preparando allo storico esordio in Coppa Campania, in programma sabato pomeriggio sul campo dell’Alp Aversa.

«Sarà una sfida importante perché ci farà comprendere il nostro stato di forma dopo questa lunga fase di preparazione». Così Annapaola Truono, classe 1990, di professione libero. Determinata, grintosa, la giocatrice salernitana porta con sé un grande bagaglio di esperienza. Nata e cresciuta nella Virtus Fari, a 18 anni è passata in serie B1 alla Rota Volley di Mercato San Severino. Poi dopo una parentesi a Cava de’ Tirreni ecco tre anni alla Royal Salerno, due di Serie C e uno di B2, prima delle esperienze alla Pessy Volley, al Cs Pastena e all’Indomita lo scorso anno. Ora questo ritorno a casa: «Sono contenta di essere qui anche perché erano anni che chiedevamo al presidente D’Andrea di ricostruire la squadra e non appena mi ha chiamato, ho subito sposato questo progetto con grande entusiasmo e determinazione». Ma soprattutto grandi ambizioni, che nascono dalla forza di un gruppo, sempre più compatto, giorno dopo giorno: «Possiamo disputare sicuramente un campionato positivo. Il gruppo c’è e si sta consolidando sempre più. Il fatto di conoscerci già tutte, è sicuramente un’arma in più a nostro favore. C’è, però, tanto da lavorare per mettere a punto i meccanismi di gioco ma sono fiduciosa. Dal punto di vista personale, naturalmente, sono pronta ad assicurare il massimo impegno e spero di riuscire a ripagare la fiducia della società. Sarà sicuramente una stagione importante».

Se Truono, con Verdoliva, sarà uno dei due ministri della difesa della Salerno Guiscards, Lucia Sacco è pronta a mettere a terra palloni su palloni. Classe 1989, cresciuta nel Cs Pastena, ha giocato nella Pessy Volley e nelle ultime due stagioni all’Indomita con coach Tescione. Elemento molto duttile, può giocare sia in posto 4 sia in posto 2, Sacco, volto noto del beach volley campano, è pronta a vivere una stagione da protagonista: «L’obiettivo è arrivare tra le prime tre della classifica. Sappiamo bene che non sarà facile. Quest’anno non partiamo con i favori del pronostico ma se il gruppo cresce e si amalgama bene possiamo ottenere risultati importanti al di sopra di ogni aspettativa». Dopo le ultime annate positive, Sacco, nel corso dell’estate ha ricevuto diverse offerte: «E’ vero ma ho scelto di vestire la maglia della Salerno Guiscards perché ci tenevo davvero a far parte della squadra costruita dal presidente D’Andrea e poi perché qui ci sono ragazze che per me sono molto importanti, in campo e fuori». Ora si avvicina l’esordio in Coppa, il primo banco di prova: «In Coppa Campania nessuna squadra arriva al 100% e sarà così anche per noi. Dobbiamo lavorare tanto però posso dire che fin qui abbiamo svolto un ottimo lavoro, mirato, grazie al nostro preparatore atletico Pierluigi Marano, uno dei primi davvero competenti che ho trovato nella mia lunga carriera».

Sia Truono sia Sacco saranno naturalmente protagoniste della presentazione ufficiale delle attività della Polisportiva Salerno Guiscards per la stagione 2018/19, fissata per, domani, venerdì 5 ottobre alle ore 19.30 presso il Mediterranea Hotel. Il presidente Pino D’Andrea e il responsabile dell’innovazione Dario Guadagno illustreranno i progetti del sodalizio che oltre la pallavolo e il calcio abbraccia anche il tennis, i GEC (Giochi Elettronici Competitivi), il beach volley ed il pattinaggio, ultima disciplina entrata a far parte della grande famiglia delle foxes.