Salerno Guiscards, la Fipav rimanda le prime due gare della stagione 2018/19

Sarà costretta a mordere il freno la Salerno Guiscards. Dopo la vittoria in Coppa Campania ad Aversa, che è valsa alle foxes la qualificazione alla seconda fase, le ragazze di coach Tescione erano pronte e cariche in vista della prima giornata in campionato di domenica prossima, alla Senatore contro la Phoenix Caivano. Un esordio tanto atteso da squadra e staff ma che sarà rimandato.

Infatti, il Comitato regionale della Fipav ha disposto il rinvio delle prime due giornate di campionato. Alla base della decisione l’improvvisa revoca delle concessioni d’utilizzo delle strutture scolastiche alle società sportive operanti sul territorio provinciale di Napoli, che rappresentano il 75% delle squadre iscritte ai campionati regionali di Serie C e Serie D, maschile e femminile. Oltre al match contro la Phoenix Caivano, slitta quindi anche la trasferta in casa della Volley World Napoli, in programma originariamente il 20 ottobre. Nei prossimi giorni saranno decise le date di recupero.

Il primo storico campionato di Serie C della Salerno Guiscards scatterà, allora, dalla terza giornata, in programma il 28 ottobre. Alla Senatore Losasso e compagne sfideranno l’Alp Aversa, formazione già affrontata e superata in Coppa Campania. La prima trasferta, sarà invece, sul campo del Cus Salerno.

Se da un lato il rinvio frena la voglia di giocare delle ragazze care al presidente D’Andrea, dall’altro lato concederà a coach Tescione maggior tempo per lavorare e per sistemare al meglio i meccanismi di gioco. A tal proposito, domani sera, ore 20.30, alla Senatore la Salerno Guiscards sosterrà un allenamento congiunto con la Volley Project Pontecagnano.

Per quanto concerne la Coppa Campania, infine, la seconda fase si disputerà il 5, 12 e 19 dicembre. Saranno formati, secondo sorteggio, due gironi di 4 squadre con incontri di solo andata. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno alla Final Four.