“MOVIE DAYS – GIFFONI SAN DONÀ DI PIAVE”: SI PARTE IL 3 E 4 APRILE CON I CASTING RIVOLTI AGLI STUDENTI E LA MASTERCLASS DI MARCO D’AMORE

Due incontri per preparare il giovane pubblico all’articolato e coinvolgente programma che, dall’11 al 13 aprile, vedrà protagonisti oltre 10mila studenti veneti nei “MOVIE DAYS – Giffoni San Donà di Piave”, le giornate di cinema per la scuola ideate e proposte da Giffoni Experience.

Molteplici le attività pensate per i giffoners: si parte martedì 3 aprile, dalle 16 alle 20 presso il Centro Commerciale Piave, con i casting rivolti a giovani attori e comparse da selezionare per il cortometraggio che sarà realizzato durante l’edizione on tour dell’iniziativa.

Mercoledì 4 aprile, invece, gli allievi delle scuole secondarie di I grado degli Istituti Comprensivi di San Donà di Piave incontreranno l’attore Marco D’Amore, che terrà anche una speciale masterclass – dedicata a 100 studenti delle scuole secondarie di ll grado del territorio – dalle 15.30 alle 17.00 presso il Centro Piave.

Dall’11 al 13 aprile, invece, saranno 12 le scuole del Basso Piave (nove istituti secondari di II grado e tre istituti comprensivi) che prenderanno parte a proiezioni, laboratori e approfondimenti studiati su misura per i ragazzi. Due le strutture che ospiteranno l’iniziativa: il Cinema Don Bosco e il Cinema Cristallo.

Non mancheranno i talent ad impreziosire i MOVIE DAYS: mercoledì 11 aprile, Matilda de Angelis, protagonista del film “Youtopia”, incontrerà gli studenti in occasione della Masterclass sull’Acting che si terrà alle ore 14:45 al Cinema Don Bosco. In questa occasione sarà possibile vedere in anteprima alcune clip del nuovo film di Berardo Carboni che uscirà nelle sale il prossimo 25 aprile, distribuito da Koch Media. Si prosegue venerdì 13 aprile, con Frank Matano che presenterà ai giovani spettatori il suo ultimo lavoro, “Tonno Spiaggiato”, al cinema dal 10 maggio con la Vision Distribution.

Articolato e ricco il programma dei tre appuntamenti: oltre alla proiezione delle opere “Lady Bird” di Greta Gerwig, “Il Sole a mezzanotte” di Scott Speer ed “Edhel” di Marco Renda, gli allievi coinvolti si confronteranno, parteciperanno a dibattiti e si sfideranno nei “Movie Games”, giochi formativi a tema cinematografico.

“La collaborazione tra Giffoni Experience e San Donà di Piave – spiega il direttore Claudio Gubitosi – è un’intesa che ritengo di fondamentale importanza e a cui siamo molto legati. Siamo orgogliosi non solo di esportare il format dei MOVIE DAYS in Veneto, ma anche di trasmettere ai ragazzi del territorio i valori che da quasi 50 anni ci rendono unici al mondo”.