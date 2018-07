MARATONA D’ESTATE: IL FESTIVAL DELLA DANZA ENTRA NEL VIVO A CAPACCIO PAESTUM CON GLI STAGE

Sono circa 2500 gli allievi di diverse scuole di danza protagonisti in questa “settimana della danza” a Capaccio Paestum, organizzata dall’associazione Steps sotto la direzione artistica del maestro Stefano Forti, e patrocinata dal Comune di Capaccio Paestum e dal Parco Archeologico di Paestum.

Gli stage, in corso di svolgimento all’interno della splendida cornice del Grand Hotel Paestum Tenuta Lupò e all’interno della palestra comunale Olimpia, sono svolti da docenti di fama internazionale, che stanno facendo studiare agli allievi tutti gli stili di danza.

Intanto, fervono i preparativi per lo “Spettacolo di Gala” che andrà in scena sabato 28 luglio alle 21, nell’area archeologica di Paestum, con tre ospiti di eccezione: Roberta Faccani, Graziano Galatone e Vittorio Matteucci. La manifestazione diretta dal Maestro Stefano Forti (coreografo e ballerino ventennale di Raffaella Carrà), regalerà ai giovani cantanti/saggisti del progetto “I Want You”, una serata indimenticabile, coreografando tutte le canzoni della serata.

Il progetto, iniziato con le selezioni di giugno 2017 e poi, ufficialmente, a settembre 2017, si concluderà con lo “Spettacolo di Gala”. La serata sarà presentata da Rosita Di Palma e Rosario Trezza. Tra gli attori principali anche il Centro Studi delle Arti, fondato da Rosario Trezza, che si fregia della Supervisione Artistica di Vittorio Matteucci e la Direzione Danza del maestro Stefano Forti.

La sua peculiarità è l’organizzazione di stage in esclusiva per la regione Campania con i più grandi professionisti del mondo del musical. Si avvale della collaborazione di strutture professionistiche in tutta Italia per l’organizzazione nazionale dei suddetti worshop. Attualmente vanta circa venti responsabili regionali distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Il programma completo della settimana di danza è disponibile sul sito www.maratonadestate.it oppure sulla pagina Facebook “Maratona d’Estate – Festival della Danza”.