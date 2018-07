CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO

L’Associazione Musicale e Culturale”Accordi…amoci con l’Arte” indice ed organizza il 1° Concorso Lirico Internazionale, aperto a Cantanti Lirici e studenti di Canto Lirico di tutti i registri vocali e di ogni nazionalità d’ambo i sessi, senza limiti d’età. La finalità del Concorso consiste nel creare un momento d’incontro e confronto tra giovani cantanti a livello internazionale, offrendo loro una vetrina importante diffondendo la cultura musicale e favorendo l’affermazione artistica di talenti emergenti nel panorama internazionale del canto lirico e la possibilità di sottoporsi al giudizio di una giuria di altissimo livello composta dai rappresentanti del settore. Il Concorso si terrà presso il Polo Nautico Hotel ,Via Lungomare Colombo a Salerno. Il Concorso inizierà il 23 Novembre e terminerà il 25 Novembre 2018. La scadenza delle iscrizioni è entro e non oltre il il 3 Novembre 2018.

Il concorso si articola in fasi:

ELIMINATORIA ( 23 novembre) – per tutti coloro che sono in regola con le norme del regolamento. I concorrenti in questa fase dovranno eseguire due brani, entrambi a propria scelta, fra i sei presentati. La Giuria, a suo giudizio, potrà richiedere l’esecuzione anche di un solo brano.

SEMIFINALE ( 24 novembre ) – per i concorrenti che, a giudizio insindacabile della Giuria, abbiano riportato l’idoneità nella fase eliminatoria. Nella prova semifinale i concorrenti dovranno eseguire due brani, entrambi scelti dalla Giuria tra quelli presentati. La Giuria, a suo giudizio, potrà richiedere l’esecuzione anche di un solo brano.

FINALE ( 25 novembre) – per i concorrenti che nella prova semifinale avranno ottenuto l’idoneità. Durante la finale i concorrenti dovranno eseguire uno o due brani scelti dalla Giuria tra i sei presentati.

Tutte le fasi del Premio sono pubbliche e potranno avere riprese televise.

PREMI: 1° Premio: Borsa di Studio di euro 1.000,00 (euro mille) + 3 Concerti

2° premio: Borsa di Studio di euro 500,00 (euro cinquecento) + 2 Concerti

3° premio: Borsa di Studio di euro 300,00 (euro trecento) + 1 Concerto

Premi Speciali :

Premio critica musicale € 200,00 ( euro duecento) Borsa di studio per la partecipazione gratuita a Master Class di Perfezionamento offerto dall’Associazione.

Concerti premio: I vincitori si impegnano a partecipare ai concerti che saranno organizzati dai promotori del concorso, di cui è previsto il rimborso spese per il solo territorio italiano, previa presentazione giustificativi.

I vincitori riceveranno una Coppa ed un diploma di merito. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. In nessun caso i premi verranno spediti. I diplomi di partecipazione verranno consegnati al termine della prova Eliminatoria. https://accordiamociconlarte. jimdo.com/concorso- internazionale-di-canto- lirico/ POLO NAUTICO

L’Hotel Polo Nautico Salerno è un hotel 4 stelle, recentemente ristrutturato, situato a Salerno ed è l’unico che affaccia direttamente sul mare. Grazie alla sua posizione, molto vicino ai principali luoghi di interesse della città, a metà strada tra la Costiera Amalfitana e la costa del Cilento, l’hotel è un luogo ideale per trascorrere le vacanze o per ospitare meeting e congressi. La struttura è facilmente raggiungibile dalle autostrade, dal porto e dalla stazione ferroviaria. Salerno è una città da vivere tutto l’anno per la ricchezza culturale, artistica e le splendide luci d’artista da ammirare dal mese di novembre fino alla fine di gennaio. L’Hotel Polo Nautico è situato direttamente sul mare a pochi passi dal centro di Salerno ed a metà strada dalle più belle attrazioni della Campania. Polo Nautico è il posto ideale dove poter trascorrere un soggiorno rilassante e pianificare un tour che abbraccia tutte le località della provincia. Da Salerno, a due passi dalla Costiera Amalfitana (con le sue bellezze come Amalfi, Ravello e Positano), è possibile raggiungere in mezz’ora i siti archeologici di Pompei e di Paestum; in circa un’ora da Napoli, Sorrento e l’inizio del Parco nazionale del Cilento, che comprende le belle località balneari di Acciaroli, Palinuro e Marina di Camerota.

IN AEREO : Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino, distante circa 50km (www.gesac.it).

Aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi”, distante circa 20km (www.aeroportosalerno.it).

IN TRENO : Stazione ferroviaria di Salerno (www.trenitalia.it).

IN AUTO : Da Nord A1 Napoli – Salerno: uscita Vietri sul Mare o Salerno. A30 Caserta – Roma: uscita Fratte/Salerno centro.

Da Sud A3 Salerno-Reggio Calabria: uscita Fratte/Salerno centro. A3 Salerno Reggio Calabria: uscita Pontecagnano direzione Fratte/Tangenziale: uscite da Zona Industriale fino a Fratte.

VIA MARE :Collegamenti giornalieri dal Porto di Salerno con le maggiori località costiere della Campania, nonché con Messina, Catania, Palermo, Olbia, Tunisi, Malta e Valencia. CONVENZIONI PER I PARTECIPANTI AL CONCORSO https://www.hotelpolonautico. it/