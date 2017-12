Capodanno in Piazza: gli eventi in programma nelle Regioni italiane, Fiorella Mannoia a Salerno

Ecco una piccola selezione da Nord a Sud:

VALLE D’AOSTA – Aosta festeggia con il ‘rock delle montagne’ e la band de L’Orage.

PIEMONTE – A Torino si balla al PalaAlpitour con Simone Cristicchi e Andrea Mingardi, preceduti da Luca Morino, Giorgio Conte e Daniele Lucca e da Perturbazione, Federico Sirianni, Chiara Civello e la Banda di Collegno (la diretta su Radio Montecarlo). Allo Spazio 211 nel quartiere di Barriera Milano Samuel Storm dell’ultimo X Factor. Si balla anche sul tram musicale di Gtt, lo Smatrams #STS Capodanno. Al Regio il Gala di Roberto Bolle and Friends. Ad Asti c’è Elisa.

LIGURIA – A Genova in piazza De Ferrari il concerto degli Ex Otango ma anche tanta arte in 8 palazzi dei Rolli e le mostre dedicate a Pablo Picasso e Rubaldo Merello a palazzo Ducale aperte fino alle due. Poi il Festival Circumnavigando al Porto antico e serata all’insegna delle bollicine all’Acquario.

LOMBARDIA – Capodanno in musica in tutte le piazze della Lombardia. Tra i concerti più attesi, quello del rapper Fabri Fibra a Milano in piazza Duomo insieme a Luca Carboni, e quello di Max Gazzè in piazza Sordello a Mantova.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Grande festa per le famiglie a Piazza Unità d’Italia a Trieste senza botti, bottiglie di vetro e bastoni per selfie. Più di tre ore di musica e fuochi artificiali al vicino Molo Audace.

VENETO – Uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il Bacino di San Marco a Venezia e potrà essere seguito in uno spazio allestito in Riva degli Schiavoni, musei aperti e tradizionale Concerto del Teatro La Fenice trasmesso in diretta da Rai1 diretto dal maestro coreano Myung-Whun Chung.

TRENTINO ALTO ADIGE – A Trento festa in stile anni ’70 e ’80, a Bolzano visita dei tesori artistici, a Merano musica e dj in diverse piazze. Concerto ma anche meditazione e preghiera all’Abbazia benedettina di Monte Maria in Val Venosta. TOSCANA – Ermal Meta, Morgan, Raphael Gualazzi, Lorenzo Baglioni a piazzale Michelangelo a Firenze, che festeggia con un ricco cartellone di eventi dal gospel al valzer. A piazza Bartali il Cirk Fantastik e Scandicci si trasforma in una Balera contemporanea 2.0. Pistoia festeggia la fine dell’anno da Capitale della Cultura con tanta musica dall’Opera al jazz.

EMILIA ROMAGNA – Non solo la mega festa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno trasmessa da Canale 5 e da numerose radio. L’Emilia Romagna festeggia anche con Fedez a piazza Garibaldi a Parma e Daniele Silvestri e Nina Zilli in piazzale Fellini a Rimini. Capodanno diffuso a Bologna con party, eventi, il tradizionale rogo del Vecchione e una selezione musicale speciale pensata dall’artista Calcutta.

MARCHE – Capodanno in musica ad Ancona con balli, musica e dj set. Dal vivo Colapesce, Targa Tenco 2012, e dopo l’una Jolly Mare astro nascente della scena dance italo disco.

UMBRIA – A Norcia musica e fuochi d’artificio in piazza a un anno dal sisma con il cenone organizzato dalla Pro Loco e tante iniziative in ristoranti e vinerie. A Campi team solidale di visitatori, guidato dal camminatore monzese Maurizio Ornella. Per Umbria Jazz Winter a Orvieto i cenoni della notte di San Silvestro per attendere con la musica live, concerti a cavallo e dopo la mezzanotte e gospel nel Duomo nel pomeriggio di Capodanno dopo la celebrazione della Messa della Pace.

LAZIO – A Roma 24 ore di festa con 1.000 artisti da tutto il mondo e oltre 100 performance e spettacoli su un’area pedonale che va da Piazza dell’Emporio a Ponte Garibaldi, coinvolgendo il Giardino degli Aranci e il Circo Massimo fino alla Bocca della Verità: al Circo Massimo Tosca e le performance della La Fura dels Baus. Eventi anche per i più piccoli e fuochi d’artificio.

SARDEGNA – Cagliari saluta il nuovo anno con Malika Ayane, Olbia con J-Ax, Castelsardo con Elio e le Storie Tese e lo spettacolo pirotecnico dalle terrazze del Castello dei Doria. A Sassari notte rock con Piero Pelù e i Bandidos. Il “Cap d’Any 2018” di Alghero porta sul palco Samuel, frontman dei Subsonica. Al Massimo di Cagliari pièce, musica, Dj set e cucina d’autore.

CAMPANIA – In piazza del Plebiscito a Napoli protagonisti i Terroni Uniti, collettivo di artisti meridionali del brano contro ogni forma di razzismo “Gente do Sud”. Sul palco anche Teo Teocoli e Sal Da Vinci. Poi fuochi d’artificio a mare. A Salerno in piazza Amendola con Fiorella Mannoia.

ABRUZZO – Pescara attende il 2018 con il concerto gratuito in piazza della Rinascita di Vinicio Capossela.

MOLISE – Trampolieri, giocolieri e mangiafuoco animano il veglione di Termoli insieme a un gruppo di musicisti.

PUGLIA – A Bari il Capodanno firmato da Radionorba vede sul palco Marco Mengoni. A Gallipoli il 1 gennaio la Notte della Taranta propone festeggiamenti a ritmo di pizzica.

BASILICATA – In Basilicata non solo le luci del Capodanno di Rai1 a Maratea. A Matera il Capodanno del Sud con il rapper Clementino e il corpo di ballo del Concertone della Notte della Taranta di Melpignano. A Potenza riflettori su cantanti lucani emergenti.

CALABRIA – Festa a Catanzaro con Le Vibrazioni, a Cosenza Skin e Skunk Anansie, a Crotone ci sono Roy Paci e gli Aretuska.

SICILIA – Edoardo Bennato e la sua band festeggiano a Palermo, che il 1 gennaio rinnova anche la tradizione del concerto al teatro Massimo. Catania omaggia Vincenzo Bellini con tanti spettacoli di musica, videomapping e coreografie volanti.

