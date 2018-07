Calcio: Lotito interessato al Bari, lo riporta Repubblica e Lazionews24.com

Il patron della Lazio Claudio Lotito è concretamente interessato all’acquisto del Bari, costretto a ripartire dalla Serie D. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, entro lunedì potrebbe andare in scena un incontro con il sindaco De Caro.

DETTAGLI – L’interesse di Lotito è reale, il numero uno biancoceleste ha intenzione di creare una holding per il Bari, ripartendo dalla serie D con un programma di risalita rapida per riportare la città alle categorie che le competono. Esattamente come ha già fatto con la Salernitana. Dai contatti delle ultime ore si può passare al nero su bianco, con un incontro che permetta di arrivare agli accordi definitivi. In lizza ci sono anche altre cordate che hanno presentato un programma dopo il naufragio di Giancaspro. Rilevando il Bari, Lotito lascerebbe l’intera presidenza della Salernitana a Mezzaroma. Fonte lazionews24.com

Una grande città, uno splendido stadio, una tifoseria da serie A: ma il Bari, purtroppo, si sa che fine ha fatto. Il sindaco Decaro ha sottovalutato sino all’ultimo l’ex presidente Giancaspro, che non ha mai pagato nessuno, e così la società è fallita, non è riuscita a iscriversi alla B, e ora dovrà ripartire dalla serie D con un progetto serio che possa portare finalmente il nuovo Bari in pochi anni ai vertici del calcio professionistico. Un bacino di utenza enorme, tanto che si sono interessati alle sorti della nuova società pugliese sia Massimo Ferrero, n.1 della Samp, che Urbano Cairo, presidente del Toro, per poi lasciar perdere. Per fare una serie D e vincerla ci vogliono almeno due milioni. Per un progetto a lunga scadenza almeno 10-15. Ora si sta muovendo anche Claudio Lotito, sempre molto attento alle vicende del calcio (ed ex amico di Paparesta che era stato presidente del Bari per un breve periodo): Lotito sta sondando il terreno in Puglia. Potrebbe lasciare la Salernitana e spostarsi a Bari con la sua seconda squadra (la prima ovviamente è la Lazio). Il sindaco vorrebbe qualche imprenditore locale ma molti si sono dileguati e altri hanno raccolto ben poco, pare intorno a 600.000 euro. Ci sono diverse altre manifestazioni di interesse, da Monachesi a Blasi, ma molto dipende se Lotito sarà davvero interessato al nuovo Bari che sta nascendo in questi giorni. Fonte repubblica.it